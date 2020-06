(ANSA) – TRIESTE, 3 GIU – Da domani in Friuli Venezia Giulia non sarà più obbligatorio utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto, a condizione che vengano rispettate “continuativamente le distanze di sicurezza con le persone non conviventi”. Lo prevede l’ordinanza emanata dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che contiene ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’atto amministrativo avrà validità da domani al 30 giugno e dispone in particolare la limitazione degli obblighi di utilizzo dei dpi per le vie respiratorie. “Sarà comunque necessario – precisa una nota della Regione – portare sempre con sé la mascherina o la protezione per naso e bocca, per poterla indossare all’occorrenza”.



