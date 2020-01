(ANSA) – GORIZIA, 17 GEN – “L’archiviazione dell’apologia di fascismo commessa nel municipio di Gorizia è inconcepibile”: lo sostiene la segreteria nazionale dell’Anpi rispetto alla vicenda giudiziaria scaturita dalla rievocazione della X Mas del gennaio di due anni fa. Due anni fa, infatti, la locale Associazione partigiana, in seguito a una rievocazione della X Mas aveva presentato un esposto archiviato dal Gip secondo il quale “l’inno della X Mas non contiene alcun riferimento al movimento fascista o a ideologie razziste o totalitarie”. “La X Mas, responsabile di indicibili crimini, combatté a fianco e a sostegno dei nazisti assieme ad altre formazioni fasciste contro i partigiani sloveni e i partigiani italiani – ricorda l’Anpi -, che lottavano per la liberazione di quel territorio dall’occupazione militare tedesca. Fu il caso italiano più eclatante e spregevole di collaborazionismo con Hitler. La motivazione dell’archiviazione appare perciò pretestuosa”. (ANSA).



