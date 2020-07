(ANSA) – ROMA, 02 LUG – Roma-Udinese 0-2 in una partita della 29/a giornata della Serie A, giocata all’Olimpico. Reti di Lasagna al 12′ pt e Nestorovski al 33′ st. Il successo dell’Udinese, che non vinceva da gennaio, fa sprofondare i giallorossi a -12 dal quarto posto: è un abisso che cancella ogni speranza di raggiungere l’ultimo pass utile per la Champions, obiettivo numero uno di una stagione adesso appesa all’impegno contro il Siviglia in Europa League (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram