(ANSA) – TRIESTE, 23 DIC – La Giunta del Comune di Trieste ha approvato una delibera che conferisce la cittadinanza onoraria alla memoria a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti di Polizia uccisi in Questura il 4 Ottobre scorso.

L’amministrazione ha dovuto prima modificare il regolamento, in base al quale la cittadinanza onoraria era prevista esclusivamente per le persone viventi. “Il prossimo passo – ha annunciato il sindaco, Roberto Dipiazza – sarà concordare con le famiglie la data della relativa cerimonia”.(ANSA).



