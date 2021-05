La tenacia e la forza dimostrata dalla nostra regione quarantacinque anni fa sia un esempio per affrontare e superare la crisi attuale”. È quanto dichiarato, in una nota, dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

“Quarantacinque anni fa – hanno proseguito i consiglieri regionali – insieme al Friuli furono scosse le vite di migliaia di nostri corregionali, stravolte per sempre da un dolore indelebile. La tragedia non ostacolò però la voglia di rinascita della nostra terra, che divenne un vero e proprio modello”.

“La rinascita post sisma del ’76 – hanno concluso i consiglieri – avvenuta dopo questo drammatico evento che segnò profondamente la storia della nostra regione, deve essere, oggi più che mai, la stella polare per la ripartenza dopo la crisi”.

