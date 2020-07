(ANSA) – TRIESTE, 17 LUG – Un tuffo a ritroso nel tempo tra le atmosfere musicali degli anni ’30, ’40 e ’50 che risuoneranno nel Bosco Romagno di Cividale (Udine). Un recital di canzoni e parole sulla Divina Commedia che andrà in scena al Parco Rizzani di Pagnacco (Udine). E ancora un recital per voce e quattro violoncelli, spettacoli teatrali e fiabe raccontate direttamente in ‘cuffia’. Il tutto a stretto contatto con la natura. Sono alcune proposte dell’iniziativa “Palchi nei Parchi”, rassegna di otto spettacoli dal vivo promossa dalla Regione Fvg con Corpo forestale, PromoTurismoFvg, Restart Fvg e l’Istituzione musicale sinfonica del Fvg. Si tratta di nuovo format – è stato spiegato oggi a Trieste – che intende “dare spazio agli artisti della musica e del teatro, superando le criticità legate all’organizzazione di eventi in ambienti chiusi, e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio sul versante della gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alla filiera del legno”. Si comincia il 24 luglio e si proseguirà fino all’11 settembre. Location degli spettacoli saranno due parchi e boschi di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, Bosco Romagno e Parco Rizzani, in cui verranno allestiti due palcoscenici di legno di abete rosso, realizzati dalla Falegnameria regionale di Fusine. (ANSA).



