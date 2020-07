(ANSA) – ROMA, 19 LUG – “Ogni anno il 19 luglio siamo qui in questo parco per fare memoria e ricordare quello che accadde nel 1943, quell’orrore. La memoria non è esercizio sterile ma ci consente di mantenere vivo un ricordo fondamentale per il presente e il futuro. San Lorenzo pagò un tributo altissimo, e questo deve rimanere inciso nella memoria”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, partecipando alla cerimonia per il 77° anniversario delle incursioni aeree sul quartiere Tiburtino-San Lorenzo al Parco Tiburtino di Roma.

Alla cerimonia hanno preso parte anche l’assessore regionale ai Lavori pubblici Mauro Alessandri, l’assessore comunale all’Urbanistica Luca Montuori, la vicesindaca della Città metropolitana Maria Teresa Zotta, la presidente del II Municipio Francesca Del Bello e i rappresentanti dell’Anpi, dell’Aned, dell’Anfim e del Comitato di quartiere.



