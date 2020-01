(ANSA) – ROMA, 31 DIC – L’atleta etiope Milkesa Menghesha ha vinto la nona edizione della ‘Atleticom We run Rome” la corsa su strada sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, che si è disputata oggi per le vie del centro di Roma e a cui hanno preso parte 10mila atleti.

Mengesha, con il tempo di 28’50”, ha preceduto l’azzurro Daniele Meucci, vincitore nel 2018, che ha fermato il cronometro sui 29:44; terzo il marocchino Yassine El Fathaoui con 29:49. In campo femminile, successo della favoritissima turca Yasemine Can, col tempo di 32:17, davanti a Sofia Yaremchuk che ha replicato il secondo posto del 2018 (32:35); terza Federica Sugamiele con 34:08.

“Sono affezionato a questa gara -ha detto Meucci- spero di tornare anche il prossimo anno. Mi spiace non aver vinto, ma alla fine il mio avversario è stato più veloce e devo accontentarmi del secondo posto”. «Ci tenevo molto a gareggiare a Roma, su un percorso impegnativo – il commento della turca Can. Non amo correre tratti in salita, ma credo sia utile uscire dalla propria zona di confort e cercare nuove sfide.

L’infortunio che mi ha impedito di andare ai Mondiali é ormai un brutto ricordo, vincere gli Europei é stato un buon rientro e oggi ho provato ottime sensazioni”.

Soddisfatto anche Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom, “per la perfetta riuscita dell’evento. Il prossimo, quello del decennio , sarà assolutamente indimenticabile, ma già ora possiamo fregiarci dell’onore di organizzare una delle “10K” più importanti al mondo. Destinazione di molte migliaia di runners provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, come testimoniato dal portale francese businessinsider.fr che nello stilare una classifica delle 15 mete europee più ambite per l’ultimo dell’anno, ha inserito al 5° posto la città di Roma grazie all’Atleticom We Run Rome”. (ANSA).



