– ROMA, 26 DIC – Una corsa nella corsa con gli arbitri protagonisti. Ci sono anche direttori di gara di Serie A tra i 200 fischietti iscritti alla We Run Rome, la corsa in programma nella Capitale il 31 dicembre, e che animeranno la terza tappa della ‘Referee run’: 10 km nel cuore della città. Tra quelli che hanno confermato la loro presenza alla nona edizione della manifestazione podistica ci sono gli arbitri della Can di A Federico La Penna e Fabrizio Pasqua, Valerio Marini e Francesco Fourneau appartenenti alla Can B, l’assistente internazionale Veronica Vettorel. Presente anche Gianpaolo Calvarese, arbitro di serie A reduce dalla finale di Supercoppa Italiana che ha deciso di sposare il progetto di Libellula volto alla salvaguardia del patrimonio del territorio.



