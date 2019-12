foto figc (ANSA) – ROMA, 23 DIC – Fine d’anno con look nuovo per la sede della federcalcio. La nuova immagine punta a rappresentare i momenti più importanti che hanno fatto la storia del calcio italiano, a partire da quella più recente: il record delle 11 vittorie consecutive e dei 10 successi in un anno memorabile per la Nazionale di Mancini e la bella esperienza delle ragazze della ct Bertolini conclusa ai Mondiali di Francia.

I nuovi allestimenti della sede Figc riguardano sia l’esterno che l’interno. Le foto in azione di gioco dei calciatori della Nazionale e delle 12 calciatrici della Femminile sono presenti sulle facciate laterali della sede (quest’ultima sarà ultimata a giorni, causa maltempo), mentre la facciata principale è rivestita da bande azzurro nazionale.

L’anticamera della Sala del Consiglio Federale ospita un collage dei 100 calciatori con più presenze in assoluto in azzurro e una serie di immagini delle partite più importanti della storia delle Nazionali. “Il calcio, quello Azzurro in particolare, è un elemento di grande coesione -dice il presidente della FIGC Gabriele Gravina- e di straordinaria passione nazionale. Da oggi, il simbolo della nostra identità, la maglia Azzurra, campeggia all’interno e soprattutto all’esterno della Federazione perché è il filo conduttore di un racconto che affonda le radici in un passato glorioso e guarda al futuro con entusiasmo”. (ANSA).



