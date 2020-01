(ANSA) – ROMA, 18 GEN – Lazio-Sampdoria 5-1 nel primo anticipo della 20/a giornata di Serie A, 1/a del girone di ritorno, disputato all’Olimpico. Per i biancocelesti si tratta dell’11ma vittoria di fila in campionato. Match senza storia, chiuso già nel primo tempo con tre gol a zero per i padroni di casa: grande protagonista dell’incontro Ciro Immobile con una tripletta che sale a 23 reti nella classifica marcatori. Le latre reti portano la firma di Caicedo e Bastos. Per i doriani, che hanno chiuso la partita in 10 per l’espulsione di Chamot, gol della bandiera di Linetty. (ANSA).



