(ANSA) – ANCONA, 16 MAR – “La Protezione Civile ha emanato l’ordinanza con cui ha accolto la richiesta della Regione di proroga di 60 giorni del Contributo di Autonoma Sistemazione. Un atto necessario per garantire i marchigiani colpiti dal sisma, mentre si ritrovano a combattere anche contro un’altra emergenza, di portata epocale, come il coronavirus; è fondamentale più che mai, in un momento come questo, continuare a dare certezze alle persone che ancora affrontano le difficoltà della ricostruzione”. Lo dice il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. “Mantenere e riconfermare la certezza dell’erogazione del Cas – spiega – diventa così un presidio di democrazia, perché compito della buona politica è mantenere la coesione sociale e il rispetto dei diritti, soprattutto dei più deboli, come chi si ritrova in questa situazione di duplice emergenza. Ci auguriamo adesso che il prossimo passo del governo sia l’emanazione di norme straordinarie per ridare un nuovo slancio alla ricostruzione, che aspettiamo, invano, da tempo”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram