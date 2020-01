(ANSA) – ROMA, 16 GEN – “Sto bene, è solo una contusione, ho preso solo una botta che all’inizio fa malissimo. Dedica per i gol e la vittoria? Alla mia famiglia e voglio farla anche a Zaniolo, che per me è come un fratello più piccolo. Lo aspettiamo presto in campo”. E’ questo il commento ‘a caldo’, dai microfoni di RaiSport, di Lorenzo Pellegrini sulla vittoria della sua Roma a Parma.

“Oggi avevamo voglia di fare bene, abbiamo vinto e sono contento per me e per la squadra – dice ancora il n.7 -. Ora pensiamo alla prossima a Genova, dobbiamo andare lì con la testa giusta perché vogliamo vincere ancora. Se giochiamo così, l’uno per l’altro, possiamo fare bene. La Juventus? Giocheremo anche a Torino per vincere, abbiamo voglia di fare bene, siamo un gruppo di amici che si aiutano a vicenda”. (ANSA).



