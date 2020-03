(ANSA) – ROMA, 26 MAR – “Esco solo per recarmi al supermercato: negli ultimi cinque giorni ho messo il naso fuori solo una volta e sempre per fare la spesa. Tornare in Portogallo? Qui a Roma mi sento sicuro, la società ci offre le migliori condizioni di vita, abbiamo tutto a nostro disposizione e poi c’è uno dei migliori ospedali specializzati contro i virus”. Così Paulo Fonseca, in un’audio-intervista rilasciata al sito SicNoticias.pt, parla ai tempi del coronavirus.

L’allenatore romanista confessa di “dedicare molto tempo” a moglie e figlio, ma anche “alla lettura”. Inoltre, spiega Fonseca, “sto visionando dei video di calciatori che potrebbero fare al caso nostro”. Con i giocatori, spiega, “siamo sempre in contatto: il nostro preparatore atletico in questi giorni ha tanto lavoro. La squadra non può fermarsi del tutto”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram