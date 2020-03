(ANSA) – ROMA, 14 MAR – “Sono sicuro che questa emergenza sanitaria che ora ci separa, ci unirà di più in futuro”. Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, in un post su Instagram. “In questo momento la strategia di gioco è chiara a tutti: stiamo a casa. Ed è quello che sto facendo anch’io qui a Roma – spiega L’allenatore portoghese in riferimento alle disposizioni legate all’emergenza coronavirus -. Insieme, possiamo vincere questa battaglia in Italia, in Europa e nel mondo”. (ANSA).



