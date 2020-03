(ANSA) – ROMA, 27 MAR – Nel Lazio oggi sono stati registrati 199 nuovi casi, segnando un trend in leggero calo per prima volta sotto 10%. Pesano ancora molto le case di riposo che contano complessivamente oggi 68 casi circa 1/3 dei casi totali.

Al Gemelli una donna positiva al covid ha partorito un bimbo. E’ quanto si apprende alla conclusione della videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Sono partite le verifiche nelle case di riposo. Continuano ad essere in aumento i guariti che nelle ultime 24 ore salgono di 9 unità arrivando a 164 totali ed è avvenuto un parto al Gemelli di una donna positiva al COVID-19 ed è andato tutto bene.



