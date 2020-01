(ANSA) – ROMA, 06 GEN – “De Rossi? L’avevo sentito una settimana fa, mi aveva detto degli infortuni ma che aveva voglia di giocare. Mi sembra una notizia strana, ho sentito di problemi personali ma non so”. Così Radja Nainggolan, secondo quanto riporta SportMediaset, sulla decisione del suo ex capitano alla Roma di lasciare il calcio. “È stato un grande compagno e un grande giocatore, oltre che un amico – commenta Nainggolan -.

Gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro. Diventerà allenatore prima o poi, lo era già in campo: è fatto per fare l’allenatore”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram