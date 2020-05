(ANSA) – ROMA, 23 MAG – Mario Goetze, attaccante di 27 anni e autore del gol-partita nella finale del Mondiale in Brasile contro l’Argentina, che regalò alla Germania il quarto titolo iridato della storia, non rinnoverà il contratto in scadenza con il Borussia Dortmund. Lo ha confermato personalmente il ds Michael Zorc, parlando ai microfoni di Sky Sport De.

“Concluderemo il rapporto con Mario Goetze in estate. E’ una decisione presa in sintonia, dopo alcuni colloqui molto sinceri: Mario è davvero un bravo ragazzo”.

Goetze quest’anno con il Borussia Dortmund ha giocato 14 partite nella Bundesliga, segnando 3 gol. Quattro sfide disputate e un assist, invece, in Champions League. Su di lui ci sono anche due squadre italiane, che lo osservano da vicino: Inter e Roma, che possono ingaggiarlo a parametro zero. (ANSA).



