(ANSA) – ROMA, 08 GEN – Il primo gol con la maglia della Roma lo ha segnato alla Juventus, prossimo avversario all’Olimpico dei giallorossi. Da allora Edin Dzeko ha gonfiato la rete 97 volte ma è pronto a scambiare volentieri un suo gol alla Vecchia Signora con un risultato positivo per la propria squadra.

“Arrivare a quota 98 domenica? Speriamo, ma ora abbiamo più bisogno di punti che di un gol di Dzeko” spiega il centravanti bosniaco intervistato da Sky Sport24 a Firenze a margine dell’evento “Pitti Uomo”.

“Col Torino non siamo stati al nostro livello, nessuno di noi lo è stato – aggiunge quindi Dzeko ricordando il ko per 2-0 coi granata -. Siamo tristi, ma non dobbiamo piangere. Abbiamo adesso una grande partite contro i campioni di Italia. Più dipendente la Roma da me o la Juve da Ronaldo? Nessuna delle due, una squadra non può dipendere solo da un giocatore. Ronaldo è un grande giocatore, ma la Juve ha altri grandi campioni”.

