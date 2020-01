(ANSA) – ROMA, 04 GEN – Il countdown è iniziato. Mille giorni al via dell’edizione italiana della Ryder Cup 2022, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, a Roma.

La volata verso la super sfida tra Europa e Stati Uniti viene lanciata da Franco Chimenti, numero 1 della Federgolf. “Sarà una Ryder unica, probabilmente la più iconica di sempre che vedrà la Città Eterna protagonista – dice Chimenti all’ANSA -. Il numero di presenti e turisti sarà davvero incalcolabile. A questo evento ho creduto fin dall’inizio e non ho mai avuto dubbi sul fatto di aver assicurato all’Italia uno degli appuntamenti sportivi tra i più importanti degli ultimi 100 anni”.

“L’obiettivo è quello di rafforzare l’immagine del paese nel mondo e del brand Italia. Passione, serietà e rigore sono le nostre caratteristiche, vanteremo una Ryder innovativa” le parole di Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022. (ANSA).



