(ANSA) – ROMA, 01 AGO – Ciro Immobile è andato a segno al 22′ pt di Napoli-Lazio (ora è 1-1) e ha eguagliato il primato di marcature in un singolo campionato, i 36 gol segnati da Gonzalo Higuain nel 2015-’16 con la maglia del Napoli. L’arbitro Calvarese ha convalidato la rete del bomber laziale dopo un check con l’assistente al Var.

In questa stagione, oltre al record eguagliato, Immobile ha già vinto per la terza volta la classifica dei marcatori e, terzo italiano dopo Toni e Totti, la Scarpa d’Oro. (ANSA).



