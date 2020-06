(ANSA) – CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 08 GIU – Hanno partecipato al primo Consiglio comunale in presenza di Città di Castello dopo il lockdown indossando camici bianchi listati a lutto Tiziana Croci, consigliere del Psi, e Gaetano Zucchini, del Gruppo misto, entrambe operatori del locale ospedale. Lo hanno fatto “per rivolgere un pensiero a tutti gli operatori socio sanitari che si sono impegnati in prima linea, medici, infermieri, farmacisti, in questa fase pandemica così terribile”.

“In questa prova – hanno affermato i consiglieri, secondo quanto si legge in una nota del Comune – sono stati degli eroi e hanno dimostrato sul campo il loro valore. Questo gesto non vuole essere un teatrino ma uno stimolo per ricordare le vittime in vista della giornata del 20 febbraio che sarà dedicata a loro”.



