(ANSA) – ROMA, 12 LUG – È stato un testa a testa emozionante fino al traguardo a decidere la 137/a edizione del Derby Italiano di galoppo nell’ippodromo romano di Capannelle. A spuntarla è stato Tuscan Gaze, con in sella Carlo Fiocchi, davanti a King’s Caper, montato da Lanfranco ‘Frankie’ Dettori.

E’ stato un arrivo al cardiopalmo, con Fiocchi che, sull’importato della Mag Horse Racing, Tuscan Gaze, resisteva al ritorno interno di Frankie Dettori e King’s Power, duello suggellato dal fotofinish, con il minimo dei distacchi. Dietro ai due, dai Carpazi spuntava Masterwin che soffiava la terza moneta a Baptism, mentre Cima Emergency – straripante nel Parioli – dopo essersi ben presentato al largo di tutti ai 400 finali, affievoliva lo spunto terminando quinto.

Stracittadina, ma dai sapori calcistici pur se di epoche diverse, anche sulle tribune, dove si sono materializzati i profili di Bruno Giordano, tuttora idolo dei laziali, e dei due calciatori della Roma di oggi Javier Pastore e il portiere Pau Lopez. Accompagnato dal comico e imitatore Gianfranco Butinar (protagonista di un gustoso siparietto al posto dello speaker ufficiale di Capannelle con le voci di Capello, Sarri e Galeazzi), Giordano ha spiegato così la sua presenza a Capannelle: “non sono un appassionato di ippica ma ho accolto con gioia l’invito del caro amico Antonio Di Carlo (ex calciatore della Roma n.d.r.). È un modo diverso di vivere un Derby”. Pastore invece ha rivelato di avere la passione per i cavalli fin da quando era a Parigi: “l’ippodromo era vicino casa mia, così ho imparato ad apprezzare questo mondo. Oggi siamo qui per goderci questa bella giornata in compagnia di amici proprietari di cavalli”. (ANSA).



