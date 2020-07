(ANSA) – ROMA, 01 LUG – “Bisogna far ripartire quanto prima gli sport da contatto e ‘combattimento’. Per questo ho aderito al flash mob che si terrà domani in Piazza San Silvestro a Roma. E’ una protesta organizzata da decine di associazioni sportive dilettantistiche, ormai allo stremo delle forze e della sopravvivenza economica. Servirà per far cedere il blocco prolungato disposto dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Ministro della Salute. Al Flash mob, oltre a decine di ragazzi e atleti delle palestre sportive, aderiranno alcuni ex campioni e io da ex judoka e ora parlamentare non potevo esimermi dal sostenere questa battaglia volta a tutelare le piccole realtà sportive, che considero una risorsa per il benessere dei cittadini e del Paese. Invito il ministro Speranza ad ascoltare il grido di aiuto proveniente dalle società sportive”.

Lo sfogo è dell’ex ct della Nazionale italiana di judo Felice Mariani, che guidò Giulia Quintavalle all’oro olimpico di Pechino 2008 e che, da atleta, vinse il bronzo ai Giochi di Montreal 1976, primo judoka italiano della storia a salire sul podio di un’Olimpiade. Mariani fu poi quarto a Los Angeles 1984.

Adesso, a 66 anni fra un settimana, è un deputato del Movimento 5 Stelle.

“Già il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha chiesto che si superi lo stop per gli sport da contatto – continua Mariani -, decisione presa in primis dal Comitato Tecnico Scientifico, eppure la curva epidemiologica ci evidenzia segnali confortanti e le federazioni hanno anche stilato e approvato delle linee guida, peraltro molto stringenti. Quindi non si capisce perché non concedere il via libera agli sport di contatto”. Non a caso, al flash mob di domani a Roma prenderanno parte anche esponenti del mondo del pugilato. (ANSA).



