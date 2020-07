(ANSA) – ROMA, 16 LUG – “Per i casi degli ultimi giorni ci attendiamo una valutazione settimanale del valore RT ancora sopra l’1, mentre le terapie intensive scendono per la prima volta sotto i 10 casi (9)”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Si confermano come priorità le verifiche sui casi provenienti dai Paesi ad alto tasso di contagio”. “Oggi registriamo un dato di 9 casi. Di questi 8 sono casi di importazione: 5 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India e due dalla Moldavia”, ha spiegato. “Ci attendevamo questa riduzione dei casi per la grande attività di tracciamento che è stata fatta, ma non bisogna mai abbassare la guardia” aggiunge l’assessore.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram