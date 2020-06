(ANSA) – ROMA, 25 GIU – All’indomani della sconfitta della Lazio a Bergamo, che ha certificato l’allungo della Juventus a +4 in classifica sui biancocelesti, le due colonne del centrocampo di Simone Inzaghi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, predicano calma e concentrazione. In un momento come questo non bisogna perdere la bussola. Su Instagram il centrocampista serbo ha scritto: “Siamo molto incazzati, veramente tanto… Non molliamo, testa già a Sabato!”.

Contro la Fiorentina, all’Olimpico, la Lazio ha subito la possibilità di riscattare il ko contro l’Atalanta. “Siamo arrabbiati – ha precisato Luis Alberto, sui propri profili social – ma c’è ancora molta strada da fare e dobbiamo restare uniti”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram