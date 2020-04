(ANSA) – ROMA, 29 APR – Record di guariti nel Lazio: 88 in 24 ore, il dato piu’ alto di sempre dei guariti, superiore al numero dei nuovi casi positivi che sono stati 78 con un trend al 1,2%. I decessi sono stati 17. Trend in continua discesa nelle province: 7 nuovi casi complessivamente nelle ultime 24 ore. I decessi sono 17 e i tamponi totali sono circa 134 mila e nelle ultime 48 ore sono stati processati 212 tamponi provenienti dalla Valle d’Aosta al COVID Center del Campus Bio-Medico.

“Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 580 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella Asl Roma 1 è sempre attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti dell’Università Pontificia Salesiana”, precisa l’assessore alla sanità Alessio D’Amato.



