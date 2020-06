(ANSA) – ASCOLI PICENO, 15 GIU – “Per legge la scadenza per le domande di contributo per i danni lievi è il 30 giugno, molto ravvicinata, e per questo ho chiesto al Parlamento di valutare una ultima proroga di qualche mese e so che ne stanno discutendo in sede di conversione del Dl Rilancio. Ove il Parlamento non dovesse provvedere con una disposizione di legge, io entro una decina di giorni al massimo farò in modo che con una mia specifica ordinanza si possa prorogare il termine al 20 settembre, facendo leva sulla sospensione dei termini che è stata riconosciuta in virtù dell’emergenza Covid”. Lo ha detto il commissario alla ricostruzione post sisma Giovanni Legnini, ad Ascoli Piceno dove ha incontrato il sindaco Marco Fioravanti e il vescovo Giovanni D’Ercole. “Sarà un’ultima proroga – ha assicurato – sapendo che il nostro obiettivo è far sì che le domande di contributo per i danni lievi vengano presentate al più presto. Alla vigilia del quarto anno non possiamo ancora stare a discutere dei danni lievi”. (ANSA).



