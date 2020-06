(ANSA) – ROMA, 18 GIU – E’ Renzo Piano, Pritzker Prize 1998 e senatore a vita, il vincitore del Premio alla carriera, riconoscimento assegnato nell’ambito del Premio Italiano di Architettura 2020, indetto dal MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e da Triennale Milano, con il patrocinio del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, quest’anno alla sua prima edizione. L’annuncio è stato dato in diretta oggi, giovedì 18 giugno, da Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI, Stefano Boeri, Presidente Triennale Milano e Margherita Guccione, Direttore generale per la creatività contemporanea del MiBACT, in collegamento con Renzo Piano, durante il Festival online Una storia per il futuro, la maratona digitale di dieci ore (dalle 11.00 alle 21.00) organizzata dal MAXXI sui suoi canali social in occasione dei suoi 10 anni, che unisce grandi istituzioni italiane e internazionali, artisti, architetti, designer, critici, curatori, scienziati per una riflessione sulla funzione dei musei di tutto il mondo, le potenzialità digitali, una nuova ecologia della creatività a seguito della pandemia.

La giuria internazionale ha approvato all’unanimità la scelta, sottolinenado “l’impegno professionale e civile che ha segnato e continua a segnare la produzione architettonica di Piano e la sua instancabile opera di promozione della qualità e del valore pubblico dell’architettura in tutte le tribune cui ha accesso”.

Il Premio Italiano di Architettura, che avrà cadenza annuale, ha l’obiettivo di promuovere la produzione architettonica di progettisti e autori italiani o attivi in Italia il cui impegno è maggiormente rivolto all’innovazione, alla qualità del progetto e al ruolo sociale dell’architettura. Oltre al Premio alla carriera a Piano, saranno premiati il miglior edificio o intervento realizzato negli ultimi 3 anni e il miglior edificio o intervento realizzato da progettisti under 40 negli ultimi 3 anni. Previste inoltre, Menzioni speciali legate a temi specifici della progettazione. L’annuncio degli altri vincitori e la cerimonia di Premiazione si svolgerà al MAXXI il 30 giugno, in occasione dell’inaugurazione del progetto YAP Rome at MAXXI 2020. (ANSA).



