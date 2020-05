Moria di pesci nel Tevere a Roma. Il primo allarme è scattato sabato 30 maggio nel tardo pomeriggio quando sono stati visti alcuni pesci morti sulle sponde del fiume sotto ponte Vittorio. Analoga situazione anche nel tratto tra POnte Milvio e ponte Marconi e vicino il ponte della Musica. La polizia municipale ha già attivato verifiche e controlli su eventuali sversamenti di liquidi nocivi o chimici ma allo stato non sono risultate anomalie. Della strana moria di pesci si interesserà anche la Asl Rm1 che domani effettuerà un sopralluogo e il prelievo di alcuni campioni di acqua che verranno analizzati.

Moria di pesci nel Tevere IL VIDEO

Oipa: ‘Partita denuncia, verificare cause’– “Centinaia di pesci morti galleggiano sul Tevere nel tratto tra Castel Sant’Angelo e Ponte Milvio. L’allarme è arrivato da una guardia zoofila dell’Oipa di Roma che li ha fotografati e subito avvisato una pattuglia della polizia locale. Oggi è partita la denuncia dell’associazione, che ha inviato la segnalazione urgente all’Arpa Lazio, a Roma Capitale, al sindaco Virginia Raggi, al Comando della Polizia municipale e all’Asl Roma 1 chiedendo che siano attivati immediatamente i controlli al fine di stabilire le cause della moria anche a tutela della salute pubblica”. Così in una nota l’Organizzazione Internazionale protezione animali. “Già in passato abbiamo assistito a episodi di questo tipo, e chiediamo anche stavolta che sia fatta luce su questo grave episodio che colpisce la biodiversità della capitale”, commenta Rita Corboli, delegata romana dell’Oipa Italia. “Oggi sulla pista ciclabile che corre lungo il Tevere le persone erano attonite: centinaia di pesci di diverse specie sono morte per cause che chiediamo siano immediatamente accertate con adeguati campionamenti delle acque e analisi approfondite”, conclude .

