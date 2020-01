(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Alex Meret non ha recuperato dal trauma contusivo al fianco sinistro riportato contro l’Inter ed è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la partita di domani contro la Lazio. In porta Gattuso punterà quindi su Ospina. Out dai convocati anche gli altri infortunati Koulibaly, Maksimovic, Mertens e Ghoulam, oltre a Younes, alle prese con l’influenza. (ANSA).



