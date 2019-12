(ANSA) – ROMA, 29 DIC – “Anche durante le vacanze di Natale le nostre scuole restano aperte con laboratori e attività per i giovani studenti. Sono 18 gli istituti comprensivi che hanno aderito al progetto ‘Scuole Aperte’ e che in questi giorni potranno offrire ai bambini occasioni di socializzazione, integrazione e stimolo su tante materie. I piccoli potranno partecipare gratuitamente a laboratori musicali e artistici, svolgere attività scientifiche e grafiche, partecipare a corsi di lingua, giocare e fare sport”. Cosi’ su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Dopo le ‘Scuole Aperte’ durante le vacanze pasquali ed estive, questa iniziativa si conferma un’esperienza vincente e apprezzata, che testimonia l’impegno nell’accompagnare i nostri studenti lungo il percorso di studio e crescita con progetti innovativi. Continueremo a lavorare ogni giorno per offrire ai più piccoli una scuola sempre più inclusiva e di qualità”, conclude.



