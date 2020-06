(ANSA) – ROMA, 13 GIU – “Il cluster presso lo stabile in piazza Attilio Pecile a Garbatella è chiuso. Non ci sono più casi positivi all’interno della struttura, i casi positivi sono tutti trasferiti e sono stati ricostruiti i contatti stretti.

Sono stati eseguiti i tamponi a tutti e verrà mantenuta ora una sorveglianza sulla struttura da parte della Asl Roma 2″. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Sono 9 i casi positivi di coronavirus registrati all’interno del palazzo occupato alla Garbatella. Secondo quanto si è appreso, si tratta del nucleo familiare risultato già positivo ieri e di altre quattro persone. Sono stati tutti trasferiti in strutture dedicate. Secondo quanto si è appreso, nel palazzo occupato vivono circa cento persone di varie nazionalità tra cui italiani, bulgari, peruviani, senegalesi e tunisini. In tutto si tratta di 45 nuclei familiari con bambini. L’edificio è stato isolato. Gli agenti del commissariato Colombo hanno circoscritto l’area da cui è vietato entrare e uscire.



