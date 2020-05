(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Javier Pastore non ha fatto breccia nel cuore dei tifosi della Roma, anche a causa dei ripetuti stop per infortunio, ma in Francia continua ad avere diversi estimatori.

Tant’è che la stampa transalpina accosta l’ex fantasista di Palermo e Paris Saint-Germain non a una squadra della Ligue 1, ma nientemeno che all’Inter Miami, il club di David Beckham, l’inglese che fu compagno di squadra del ‘Flaco’ argentino proprio al Parco dei Principi.

Tuttavia, secondo i media francesi, Pastore non sarebbe solo nel mirino della squadra della Florida, ma anche di un altro club della MLS: si tratta dei Seattle Sounders.



