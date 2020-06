(ANSA) – ROMA, 7 GIU – “A Roma come a Torino chi calpesta i valori della resistenza e della Costituzione non può avere diritto a continuare ad occupare suolo e spazi pubblici. L’odio e la violenza verso giornalisti e forze dell’ordine, cui va tutta la nostra solidarietà, che si è riversata ieri per le vie della Capitale non deve ripetersi mai più”. Così in una nota congiunta Andrea Casu (Segretario PD Roma) e Mimmo Carretta (Segretario PD Torino). Per questo – concludono i due segretari cittadini – auspichiamo che martedì il consiglio di Roma Capitale approvi all’unanimità la mozione, già approvata a Torino e presentata oggi anche a Roma dal Gruppo PD Campidoglio, per vietare sempre e in ogni occasione la concessione di suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del Comune a chi non sottoscrive dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall’ordinamento repubblicano”.



