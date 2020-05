(ANSA) – ROMA, 01 MAG – Alle 20, su Rai3 e in contemporanea su Radio2, Ambra Angiolini – per il terzo anno consecutivo alla guida della manifestazione – ha dato il via al Concertone del Primo Maggio da piazza San Giovanni a Roma desolatamente vuota, prima di spostarsi al Teatro delle Vittorie dove condurrà la serata. “Abbiamo scelto di iniziare qui perché nella sua drammaticità è un Primo Maggio eccezionale – dice Ambra, visibilmente emozionate -, perché tutti abbiamo lo stesso desiderio di ripartire. Questa piazza non può fare a meno del lavoro, dei diritti e delle tutele e non ha senso starci così. Ma abbiamo la volontà di tornarci l’anno prossimo”.



