(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Diecimila prenotazioni nelle prime 48 ore di prevendita. Tutto fa pensare ad un avvio da record per “Raffaello”, la rassegna evento in programma dal 5 marzo alle Scuderie del Quirinale a Roma. Le richieste, sottolineano dal museo romano, arrivano da ogni dove, dalla Corea al Giappone, dagli Stati Uniti e da tutti i paesi europei. In mostra 200 capolavori provenienti da tutto il mondo, 50 dei quali frutto della collaborazione con gli Uffizi di Firenze.

Quella delle Scuderie, viene fatto notare, si configura come “la più grande rassegna dedicata ad un artista mai realizzata in Italia”. (ANSA).



