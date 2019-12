(ANSA) – ROMA, 24 DIC – “Conti in ordine. Nuovi investimenti, servizi sociali garantiti a tutti i cittadini. Con lo #SbloccaRoma 2020, il Bilancio di previsione approvato nella serata di ieri dall’Assemblea Capitolina,la città entra nel nuovo decennio con le risorse necessarie a favorire la crescita e lo sviluppo urbano dei territori”. Cosi’ su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Il Bilancio di previsione 2020-2022 inoltre, prevede oltre 1 miliardo e 200 milioni di investimenti nei prossimi tre anni: soldi destinati alle opere pubbliche, alle strade, alle piazze, alle scuole, ai mercati, al verde, ai trasporti, alle infrastrutture che possono migliorare la qualità della vita in tutti i quartieri. Oltre 200 milioni vanno direttamente ai Municipi per interventi sul territorio, più del doppio rispetto all’anno scorso. Alla manutenzione straordinaria delle strade di grande viabilità destiniamo oltre 120 milioni di euro e ai trasporti 690 milioni di euro fino al 2022. La Metro C andrà avanti e arriveranno nuovi autobus”.



