(ANSA) – ROMA, 5 MAG – “A Roma abbiamo erogato circa 55 mila Buoni Spesa destinati alle famiglie in difficoltà economiche. Un aiuto importante per tante persone che sono state colpite dall’emergenza”. Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “La nostra città – aggiunge – è stata tra le prime a partire con questa misura introducendo, tra l’altro, un’innovazione che ha permesso una maggiore velocità nella distribuzione: la app per telefoni. I primi Buoni Spesa, infatti, per chi ha scelto la modalità della app, sono arrivati dopo pochi giorni. Abbiamo aggiunto poi la modalità di consegna a casa – prosegue – grazie al lavoro degli agenti della Polizia Locale e, infine, grazie a un accordo con Poste Italiane, la possibilità di ritirare i ticket cartacei direttamente negli uffici postali sul territorio. La consegna sta continuando in questi giorni per far arrivare il nostro aiuto alle famiglie romane che hanno bisogno di un sostegno. Non ci fermiamo”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram