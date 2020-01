(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Fiamme in un appartamento in via Pelizzi, in zona Torre Spaccata, alla periferia di Roma. Nessuna persona coinvolta né danni strutturali alle abitazioni vicine.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Sul posto i vigili del fuoco.



