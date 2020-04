(ANSA) – ROMA, 1 APR – Didattica a distanza anche per nidi e asili a Roma. L’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì ha firmato la direttiva per l’attivazione della didattica a distanza nei nidi e nelle scuole dell’infanzia di Roma Capitale. Preso atto delle eventuali proroghe della sospensione delle attività educative e didattiche, l’obiettivo dell’Amministrazione è supportare la vicinanza di educatrici e insegnanti ai bambini e alle loro famiglie, privilegiando la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa in continuità con quanto avviene nei servizi.

“Siamo una comunità e vogliamo continuare ad esserlo. In un momento così delicato, i nidi e le scuole dell’infanzia possono continuare a dare un grande contributo alle famiglie e ai piccoli che si trovano a casa”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.



