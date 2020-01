(ANSA) – ROMA, 25 GEN – “La squadra sta bene, è motivata e fiduciosa, ci sono le condizioni per fare una buona partita”.

Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida con la Lazio. “Sono tutti motivati per il derby, è una partita speciale e non c’è bisogno di caricarla particolarmente” ha aggiunto l’allenatore portoghese, annunciando i recuperi di Perotti e Pastore (andranno in panchina) e che schiererà la squadra con la difesa a quattro. “La Lazio più forte di noi in questo momento? In classifica sì perché sono davanti. Penso che noi dovremo dimostrare domani di esserlo in campo” ha concluso, dribblando le domande legate al mercato: “Sono sereno, sto lavorando con Petrachi e Fienga per portare le migliori soluzioni per la Roma. Sono molto fiducioso, a fine mercato avremo i calciatori di cui necessitiamo”. (ANSA).



