(ANSA) – ROMA, 14 GEN – Matteo Politano sbarcherà domattina alle 9 all’aeroporto di Fiumicino per cominciare la sua nuova avventura con la Roma. L’esterno offensivo dell’Inter svolgerà le visite mediche a Villa Stuart e poi passerà a Trigoria per la firma del contratto. A Milano andrà invece Leonardo Spinazzola per uno scambio a titolo definitivo che soddisfa entrambi i club dal punto di vista sia tecnico sia economico (i cartellini dei due giocatori sono stati valutati 28 milioni di euro). Il ds della Roma, Gianluca Petrachi, dopo il grave infortunio capitato a Zaniolo regala così al tecnico Fonseca una pedina utile da poter schierare nel reparto avanzato (ANSA).



