(ANSA) – ROMA, 19 GEN – A Roma è cominciata alle 7.30 la prima domenica ‘Ecologica’ del 2020. La scelta adottata dalla Giunta capitolina serve per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria e su un uso responsabile delle fonti energetiche.

Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione per tutti i veicoli a motore, nella Ztl “Fascia Verde”. Il blocco del traffico è in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Inoltre, gli impianti termici non potranno superare i 18°C o 17°C a seconda del tipo di edificio. Saranno anche intensificati i controlli per l’accertamento del rispetto delle normative sul divieto di combustione all’aperto. I prossimi appuntamenti con le “Domeniche ecologiche” sono programmati per il 9 febbraio, il 23 febbraio e il 29 marzo.



