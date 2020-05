(ANSA) – ROMA, 04 MAG – I tre portieri della rosa – Pau Lopez, Mirante e Fuzato – più il capitano della squadra, Edin Dzeko. Sono questi i primi giocatori della Roma ad aver varcato stamattina il centro sportivo di Trigoria per sottoporsi a visite mediche ed esami propedeutici alla ripresa degli allenamenti. Da giovedì infatti, anche se individualmente, i calciatori di Paulo Fonseca riprenderanno a lavorare in maniera scaglionata sui campi del centro sportivo giallorosso. Le visite mediche andranno avanti per il resto della squadra anche domani e dopodomani. (ANSA).



