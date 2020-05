(ANSA) – ROMA, 26 MAG – Nicola Luisotti, Manfred Honeck e Mario Brunello sono i protagonisti dei concerti online scelti questa settimana da Santa Cecilia e disponibili sul suo sito e sui canali social dell’ Accademia Nazionale. Si comincia giovedì 28 alle 19.30 con Luisotti che dirige l’ orchestra ceciliana nella Suite sinfonica Il Gattopardo composta da Nino Rota per il famoso film di Luchino Visconti, ultima collaborazione del compositore con il regista. L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha ricordato con questo concerto, registrato nel 2011, i cento anni dalla nascita del compositore.

Il concerto di venerdì 29 maggio alle 20.30 si apre a ritmo di valzer con il direttore sul Manfred Honeck sul podio con le Voci di primavera di J. Strauss. Il secondo brano avrà come protagonista assoluto Mario Brunello, musicista eclettico che spazia dal barocco al jazz, alla musica contemporanea.

Brunello sarà interprete del Concerto per violoncello, capolavoro di Nikolaj Miaskowskij, compositore russo, allievo di Rimsky-Korsakov, grande amico di Prokofiev. Il direttore affronterà poi la Quinta Sinfonia di Čajkovskij. Per gli appuntamenti in streaming, giovedì 28 maggio alle 17 pappano continua, in diretta dalla sua casa di Londra, l’ analisi di Aida, il capolavoro di Verdi inciso per Warner Classics nel 2015 con Orchestra e Coro dell’Accademia e un stellare di voci formato da Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Ekaterina Semenchuk e Ludovic Tezier. (ANSA).



