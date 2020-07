(ANSA) – ROMA, 04 LUG – Il Milan batte la Lazio 3-0 in un anticipo della 30/a giornata del campionato di serie A, infliggendo un colpo pesante alle ambizioni scudetto dei biancocelesti, ora a -7 dalla Juve. I bianconeri saranno nel prossimo turno ospiti proprio del Milan, che dal successo all’Olimpico guadagnerà in stima e fiducia per continuare a rincorrere l’Europa. I rossoneri hanno goduto del rientro di Ibrahimovic, in gol su rigore al 34′ per il 2-0 dopo la bella rete di Calhanoglu al 23′. Una Lazio priva di Immobile e Caicedo fatica a reagire e al 14′ della ripresa subisce il 3-0 di Rebic subentrato a Ibra all’intervallo. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram