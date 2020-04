(ANSA) – ROMA, 23 APR – La ripresa del campionato può aiutare anche altri settori. E’ quanto ha detto il giocatore della Roma Leonardo Spinazzola a Skysport. L’ex atalantino ha un pensiero per Bergamo (“è dura vederla così”) e poi sottolinea la sua voglia di tornare presto in campo e di puntare a un posto in Champions per la Roma e a disputare l’Europeo nel 2021.

Il campionato secondo Spinazzola è “un’opportunità che il calcio più dare e che può servire anche per altre aziende: bisogna mettere in sicurezza l’ambiente lavorativo con protocolli sanitari adeguati, così che tutti i dipendenti possano stare tranquilli e lavorare”.

“Non vediamo l’ora di tornare ad allenarci, di rivederci, di parlare da persona a persona -dice il giocatore- perché farlo solo in video dopo un pò diventa stressante e non ci divertiamo come dal vivo”. Spinazzola è entusiasta dell’ambiente giallorosso: “Da piccolo guardavo Batistuta, fenomeni come Totti e Cassano: guardavi la Roma solo per loro, facevano divertire.

E’ sempre stata una squadra che mi ha trasmesso allegria nel vederla giocare e adesso che ne faccio parte so cosa è la Roma.

Tifosi calorosi, città che vive solo di calcio, solo per la Roma e te lo fa sentire allo stadio”.

I programmi futuri di Spinazzola sono presto detti: un posto Champions per la Roma (“è il nostro obbiettivo”) e l’Europeo: “la Nazionale è il sogno di tutti. E’ un peccato non giocarlo adesso. Sono arrivato in azzurro nel 2018 e non siamo andati al Mondiale, un dispiacere enorme. Voglio e vogliamo fare veramente un grande Europeo”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram