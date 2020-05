(ANSA) – ROMA, 30 MAG – “Ribadisco che la riforma dello sport andrà in consiglio dei Ministri prima di agosto. Il mondo dello sport, e i suoi lavoratori, va assolutamente riformato, a prescindere dall’emergenza. E’ mio dovere assicurare a questo mondo tutte le tutele che finora non ci sono state. Le palestre? Inconrerò la ministra Lucia Azzolina e poi riferiremo la decisione presa”. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta Facebook sulla propria pagina ufficiale. “Il Coni e il Cip interverranno con un contributo di 5 milioni ciascuno alle Asd e alle Ssd, di questo ringrazio i presidenti Giovanni Malagò e Luca Pancalli – spiega -. Il bando sport e periferie? Ci stiamo lavorando, siamo a un passo dalla chiusura, ne parlerò solo quando avrò certezze”.

(ANSA).



