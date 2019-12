(ANSA) – ROMA, 22 DIC – “Io ho sempre vinto contro la Lazio, prima. E ora non credo che i miei si facciano condizionare da due partite. Può darsi che ora loro abbiano una condizione fisica superiore, magari tra due o tre mesi li portiamo via di peso dal campo. Sono in un momento magico: poi se continuano così, c’è poco da fare per tutti”.

Così Maurizio Sarri, nel dopopartita della finale di Supercoppa Juve-Lazio, parla del suo rapporto con i rivali biancocelesti, che comincia a tenere anche in chiave corsa allo scudetto. Ma è stata peggiore la sconfitta dell’Olimpico o questa di Riad? “Siamo stati in partita – risponde -, la mia sensazione è che siamo arrivati qui con un piccolo deficit di energie fisiche e mentali. Può succedere in un ciclo come questo, siamo arrivati con qualcosa in meno dal punto di vista energetico. Abbiamo sfiorato il pareggio, il 3-1 al 93′ lascia il tempo che trova. Eravamo in partita, al 91′ abbiamo tirato una punizione in buona posizione. Il tridente? Ha fatto la gara che doveva, come gli altri sette. Probabilmente siamo arrivati corti a livello di energie”. “State parlando sempre del tridente ma abbiamo perso con un centrocampista in più – aggiuge -. Non ritengo i tre responsabili della sconfitta. C’è amarezza ma guardo avanti, non mi piango addosso, non mi risolve problemi”.

(ANSA).



